Organizatori US opena saopštili su da se Janik Siner povukao iz miks dubla.
Tenis
ZVANIČNO - SINER SE POVUKAO! Organizatori US Opena potvrdili loše vesti
Slušaj vest
Organizatori su tako i zvanični potvrdili ono što se spekulisalo u prethodnom periodu.
Podsetimo, Janik Siner je u ponedeljak predao finale Sinsinatija Karlosu Alkarasu na 5:0 u prvom setu, pa je bilo jasno da dan kasnije neće igrati miks dubl na US openu.
Italijansko-češku kombinaciju će u glavnom žrebu zameniti američki duo Danijel Kolins/Kristijan Herison, koji će u prvom kolu igrati protiv Saše Zvereva i Belinde Benčić.
Janik Siner u finalu Sinsinatija Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Shelley Lipton/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši