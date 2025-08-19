Slušaj vest

Italijanski teniser Janik Siner odlučio je da se povuče sa predstojećeg US opena, a istim putem krenuo je i Artur Fis.

Najbolj ifrancuski teniser neće nastupiti na ovogodišnjem otvorenom prvenstvu Amerike. Njegovi problemi su počeli još na Rolan Garosu kada je morao da preda meč trećeg kola Andreju Rubljovu. 

Janik Siner u finalu Sinsinatija Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Shelley Lipton/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Preskočio je i nastup na Vimbldonu, te će ovo biti drugi Grend slem u nizu na kom neće nastupati. Igrao je u Torontu, pobedio Karenja Bustu, ali je potom ispao od Jiržija Lehečke.

Bio je Artur Fis prijavljen posle za Sinsinati, međutim, nije na kraju igrao na mastersu pred Grend slem u SAD, a sada ove loše vesti potvrđuju da problemi sa povredom i dalje postoje.

