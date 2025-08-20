MOMCI, SVAKA ČAST: Međedović i Kecmanović uspešni u Vinston Sejlemu
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se večeras u osminu finala turnira u Vinston Sejlemu, pošto je posle dva seta pobedio Britanca Džejkoba Firnlija 6:4, 7:6(2).
Međedović, 65. teniser sveta, pobedio je 59. igrača na ATP listi posle sat i 36 minuta.
Srpski teniser je do prednosti stigao brejkom u trećem gemu prvog seta.
U drugom setu viđen je po jedan brejk sa obe strane u kom je Međedović bio ubedljiv i slavio 7:2.
Međedović će u osmini finala igrati protiv Kanađanina Gabrijela Dijaloa.
Plasman u osminu finala ostvario je i Miomir Kecmanović, nakon što je večeras posle dva seta pobedio Australijanca Aleksandra Kovačevića 6:4, 7:6(5).
Kecmanović, 45. teniser sveta, pobedio je 71. igrača na ATP listi posle sat i 33 minuta.
U osmini finala, Kecmanović će igrati protiv boljeg iz duela Mekdonald-Darderi.
Kurir sport/Beta