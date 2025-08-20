Slušaj vest

Novak Đoković i Olga Danilović eliminisani su u miks-dublu na startu US opena.

Bolji od srpskog para bili su Danil Medvedev i Mira Andrejeva - 2:0 (4:2, 5:3).

Olga i Novak u miks dublu Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Ispustili su Novak i Olga svoje šanse i na kraju doživeli poraz, ali sjajni potezi nisu izostali.

Ubedljivo najatraktivniji poen na ovom zanimljivom meču osvojio je srpski as Novak Đoković.

U drugom setu Novak je pogodio neverovatnu paralelu. Loptica je prozujala pored Medvedeva i udarila u liniju. Ruski as je odmahivao rukama, nije mogao da veruje šta je Nole pogodio, a Srbin je nakon spektakularnog udarca zaplesao na terenu.

