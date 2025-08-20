Sjajan potez izveo je Novak Đoković u prvom kolu miksa na US openu.
ludilo
HIT SCENA NA MEČU NOVAKA I OLGE! Đoković posle ludog poena zaplesao na terenu! Medvedev nije mogao da veruje šta je čovek pogodio! (VIDEO)
Slušaj vest
Bolji od srpskog para bili su Danil Medvedev i Mira Andrejeva - 2:0 (4:2, 5:3).
Olga i Novak u miks dublu Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Ubedljivo najatraktivniji poen na ovom zanimljivom meču osvojio je srpski as Novak Đoković.
U drugom setu Novak je pogodio neverovatnu paralelu. Loptica je prozujala pored Medvedeva i udarila u liniju. Ruski as je odmahivao rukama, nije mogao da veruje šta je Nole pogodio, a Srbin je nakon spektakularnog udarca zaplesao na terenu.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Kurir sport
Reaguj
Komentariši