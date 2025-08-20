Srpkinja i Kazahstanka korak bliže završnici turnira.
Tenis
TENISKI TURNIR U KLIVLENDU: Krunić i Danilina u četvrtfinalu dubla
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u četvrtfinale turnira u Klivlendu, u konkurenciji dublova.
Krunić i Danilina, koje su postavljene za prve nosioce, u prvoj rundi su savladale kineski par Sajsaj Ženg i Lin Žu sa 6:2, 6:1, za sat i tri minuta.
U četvrtfinalu turnira u Ohaju srpsko-kazahstanski par igra protiv američkih igračica Karmen i Ivane Korli.
(Beta)
