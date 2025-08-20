Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u četvrtfinale turnira u Klivlendu, u konkurenciji dublova.

Krunić i Danilina, koje su postavljene za prve nosioce, u prvoj rundi su savladale kineski par Sajsaj Ženg i Lin Žu sa 6:2, 6:1, za sat i tri minuta.

U četvrtfinalu turnira u Ohaju srpsko-kazahstanski par igra protiv američkih igračica Karmen i Ivane Korli.

(Beta)

Ne propustiteTenisNOVAK ĐOKOVIĆ SE OGLASIO POSLE ELIMINACIJE SA US OPENA: Spomenuo je Olgu Danilović, evo šta je poručio srpski teniser! FOTO
novak đoković vimbldon 2025 polufinale
TenisANA IVANOVIĆ ZABRINUTA ZBOG NOVAKA ĐOKOVIĆA! Bivša teniserka se oglasila i rekla sve što misli o Noletu, u ovome se ne slaže sa njim!
profimedia0121820648.jpg
TenisHIT SCENA NA MEČU NOVAKA I OLGE! Đoković posle ludog poena zaplesao na terenu! Medvedev nije mogao da veruje šta je čovek pogodio! (VIDEO)
Novak Đoković
TenisMOMCI, SVAKA ČAST: Međedović i Kecmanović uspešni u Vinston Sejlemu
Hamad Međedović

Ana Ivanović deli teniske savete Izvor: Instagram/@andziaks