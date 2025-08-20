Slušaj vest

"Nažalost još uvek nisam spreman za US open. Uradio sam magnetnu rezonancu i leđa još uvek nisu zalečena 100 odsto. Naporno radim da se što pre vratim na teren. Hvala vam (navijačima) na podršci", napisao je Nišikori na društvenim mrežama.

Kei Nišikori se zbog povrede leđa u maju povukao i sa Rolan Garosa, a na terene se vratio 8. avgusta, kada je eliminisan u prvom kolu mastersa u Sinsinatiju.

Ovaj 35-godišnji japanski teniser je svoje jedino grend slem finale igrao upravo na US openu, kada je 2014. godine poražen od hrvatskog igrača Marina Čilića.

U dosadašnjoj karijeri Nišikori je najbolji plasman imao u martu 2015. godine, kada je bio četvrti na ATP listi, a sada zauzima 88. poziciju.

US open, poslednji grend slem u sezoni, počinje 24. avgusta i traje do 7. septembra.

(Beta)

