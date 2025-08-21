ŠOU NOVAKA I SBALENKE U NJUJORKU! Posle treninga usledio snažan zagrljaj - publika pala u trans, a US open im ekspresno dodelio novi nadimak! Urnebesan je!
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nalazi se u Njujorku gde se naporno sprema za nastup na US openu.
Nakon rane eliminacije u miksu sa Olgom Danilović, srpski as posvetio se pripremama za nastup u singl konkurenciji.
Zanimljivo, baš kao i na Vimbldonu, za sparing partnera izabrao je najbolju teniserku sveta i dobru prijateljicu - Arinu Sabalenku.
Nole i Arina zajedno su trenirali pred prepunim tribinama na jednom od glavnih terena na US poenu.
Nakon sjajnog treninga Nole je srdačno zagrlio Sabalenku, a njegov gest publika je pozdravila gromoglasnim ovacijama.
Naravno, sve su zabeležile i kamere, pa je snimak zagrljaja US open objavio na svom zvaničnom nalogu na društvenim mrežama uz izuzetno zanimljiv opis:
"Đokolenka ponovo zajedno".
Kurir sport