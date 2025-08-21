Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nalazi se u Njujorku gde se naporno sprema za nastup na US openu.

Nakon rane eliminacije u miksu sa Olgom Danilović, srpski as posvetio se pripremama za nastup u singl konkurenciji.

Zanimljivo, baš kao i na Vimbldonu, za sparing partnera izabrao je najbolju teniserku sveta i dobru prijateljicu - Arinu Sabalenku.

Nole i Arina zajedno su trenirali pred prepunim tribinama na jednom od glavnih terena na US poenu.

Trening Novaka i Arine u Njujorku Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nakon sjajnog treninga Nole je srdačno zagrlio Sabalenku, a njegov gest publika je pozdravila gromoglasnim ovacijama.

Naravno, sve su zabeležile i kamere, pa je snimak zagrljaja US open objavio na svom zvaničnom nalogu na društvenim mrežama uz izuzetno zanimljiv opis:

"Đokolenka ponovo zajedno".

