Slušaj vest

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u četvrtfinale turnira u Vinston Sejlemu, pošto je u noći između srede i četvrtka posle dva seta pobedio Kanađanina Gabrijela Dijaloa 6:4, 6:2.

Međedović, 65. teniser sveta, pobedio je 33. igrača na ATP listi posle sat i 24 minuta.

Teniser iz Srbije do pobede je stigao brejkom u prvom gemu prvog seta i brejkovima u trećem i petom gemu drugog seta.

U četvrtfinalu, Međedović će igrati protiv Francuza Đovanija Mpetšija Perikara.

Plasman u četvrtfinale obezbedio je i Miomir Kecmanović, koji je bio bolji od Italijana Lucijana Darderija.

Srbin je protiv 34. reketa sveta slavio rezultatom 6:3, 6:1.

Kecmanović će se u borbi za plasman u polufinale sastati sa Sebastijanom Kordom, koji je savladao Kamila Majžraka.

Kurir sport/Beta

Ne propustiteTenisŠOU NOVAKA I SABALENKE U NJUJORKU! Posle treninga usledio snažan zagrljaj - publika pala u trans, a US open im ekspresno dodelio novi nadimak! Urnebesan je!
Novak Đoković i Arina Sabalenka
TenisNA EKSPLICITNIM FOTKAMA ZA DVA DANA JE ZARADILA OGROMAN NOVAC! Teniserka zaprepastila svet pred početak US Opena - slika se gola, više ne izlazi besplatno...
Sašija Vikeri
TenisNOVAK SE OGLASIO ZBOG BRANKA LAZIĆA: Đoković imao poruku za dugogodišnjeg kapitena Zvezde
profimedia-0842989976 copy.jpg
TenisNIŠIKORI ODUSTAO OD US OPENA: Leđa još uvek nisu zalečena...
Kei Nišikori

Đoković trenirao sa Međedovićem Izvor: Kurir