SRBI BLISTAJU U VINSTON SEJLEMU! Međedović i Kecmanović rutinski do četvrtfinala!
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u četvrtfinale turnira u Vinston Sejlemu, pošto je u noći između srede i četvrtka posle dva seta pobedio Kanađanina Gabrijela Dijaloa 6:4, 6:2.
Međedović, 65. teniser sveta, pobedio je 33. igrača na ATP listi posle sat i 24 minuta.
Teniser iz Srbije do pobede je stigao brejkom u prvom gemu prvog seta i brejkovima u trećem i petom gemu drugog seta.
U četvrtfinalu, Međedović će igrati protiv Francuza Đovanija Mpetšija Perikara.
Plasman u četvrtfinale obezbedio je i Miomir Kecmanović, koji je bio bolji od Italijana Lucijana Darderija.
Srbin je protiv 34. reketa sveta slavio rezultatom 6:3, 6:1.
Kecmanović će se u borbi za plasman u polufinale sastati sa Sebastijanom Kordom, koji je savladao Kamila Majžraka.
Kurir sport/Beta