Slušaj vest

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u četvrtfinale turnira u Vinston Sejlemu, pošto je u noći između srede i četvrtka posle dva seta pobedio Kanađanina Gabrijela Dijaloa 6:4, 6:2.

Međedović, 65. teniser sveta, pobedio je 33. igrača na ATP listi posle sat i 24 minuta.

Teniser iz Srbije do pobede je stigao brejkom u prvom gemu prvog seta i brejkovima u trećem i petom gemu drugog seta.

U četvrtfinalu, Međedović će igrati protiv Francuza Đovanija Mpetšija Perikara.

Plasman u četvrtfinale obezbedio je i Miomir Kecmanović, koji je bio bolji od Italijana Lucijana Darderija.

Srbin je protiv 34. reketa sveta slavio rezultatom 6:3, 6:1.

Kecmanović će se u borbi za plasman u polufinale sastati sa Sebastijanom Kordom, koji je savladao Kamila Majžraka.

Kurir sport/Beta