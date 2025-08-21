Slušaj vest

Italijanski teniseri Sara Erani i Andrea Vavasori odbranili su u noći između srede i četvrtka titulu u miks dublu na US Openu, pošto su u finalu posle tri seta pobedili poljsko-norveški par Iga Švjontek/Kasper Rud 6:3, 5:7, 10:6.Za razliku od prethodnih godina, miks dubl je ove sezone odigran tokom nedelje kvalifikacija i skraćen na samo dva dana takmičenja.

"Ova pobeda je za sve igrače dubla koji nisu mogli da nastupe na turniru", rekla je Erani nakon finala.

Vavasori je ocenio da "kao i u svemu, postoje pozitivne i negativne strane evolucije formata", ali i da je najvažnije što je "više ljudi otkrilo miks dubl".

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Većina singl igrača koji su učestvovali u miksu pozitivno su ocenili iskustvo. Peti teniser sveta, Britanac Džek Drejper, istakao je da bi u suprotnom vreme proveo samo na treningu pred početak glavnog turnira.

"Više volim da igram na velikom terenu pred publikom", rekao je on i dodao da bi bilo "sjajno kada bi svi grend slemovi usvojili ovaj format".

Norvežanin Rud naglasio je da se pravila tenisa "nisu mnogo menjala dugi niz godina" i da je "zanimljivo probati nešto novo". Podsetimo, u miks dublu su igrali i Novak Đoković i Olga Danilović, ali su ispali već na startu.

Kurir sport / Beta

BONUS VIDEO: