Srpski teniseri saznali su rivale na Ju-es openu.

Ovogodišnji poslednji grend slem turnir počinje 24. avgusta i traje do 7. septembra.

Novak Đoković je postavljen za sedmog nosioca. Prvi nosilac je Janik Siner, drugi Karlos Alkaraz. Treći je Aleksandar Zverev, a četvrti Tejlor Fric. Peti je Džek Drejper, a šesti Ben Šelton.

Đoković je postavljen u donjem delu žreba, gde se nalazi Alkaraz.

Prvi rival Novaku je Limer Tien iz Amerike. U drugoj rundi bi ga čekao pobednik duela u kome se sastaju dvojica kvalifikanata.

U trećem kolu bi mogao da se nameri na Francuza Frensisa Tijafoa, a u četvrtom na Holgea Runea.

U eventualnom četvrtfinalu Đoković bi mogao da igra protiv četvrtog nosioca Frica.

U polufinalu bi ga čekao Karlos Alkaraz, a u finalu Janik Siner.

Novak je, može se reći, imao poprilično sreće da izbegde pre četvrtfinala favorite plasirane ispod desetog mesta. A u četvrtfinalu igra protiv najslabijeg od prve četvorke, Frica.

Žreb za Ju-es open Foto: Screenshot

Hamad Međedović u prvom kolu igra protiv 56. igrača Danijela Altmajera. Naredni rival bi mogao da bude Cicipas, a potom i Aleks de Minor.

Mioir Kecmanović je u prvom kolu igrati protiv Žoaoa Fonseke, talentovanog Brazilca koji je 44. igrač sveta. Sledili bi Česi Mahač i Menšik.

Laslo Đere će na startu igrati protiv Rofaela Kolinjona iz Belgije, a onda bi ga čekao Kasper Rud. U slučaju iznenađenja, naredni rival bi bio Danil Medvedev.

Olga Danilović će na startu igrati protiv 92. na svetu, Japanke Mojuko Učijimom. Onda bi se namerila na Viktorijom Mboko, trenutno 24. na svetu i osvajačicom nedavnog turnira u Sinsinatiju.