Kecmanović poražen od Korde
ATP 500
AMERIKANAC PREJAK ZA SRBINA: Kecmanović eliminisan u četvrtfinalu turnira u Vinston-Sejlemu
Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u polufinale turnira u Vinston-Sejlemu, pošto je večeras u četvrtfinalu izgubio od 86. igrača sveta Amerikanca Sebastijana Korde posle dva seta, 1:6, 4:6.
Meč je trajao sat i 10 minuta.
Kecmanović, 45. igrač sveta, uzeo je jednom servis američkom teniseru, dok je Korda osvojio četiri brejka.
Srpski teniser osvojio je tri poena direktno iz servisa, dok je Korda zabeležio 14 asova.
Korda će u polufinalu igrati protiv pobednika duela 46. tenisera sveta Španca Haumea Munara i 94. igrača sveta Mađara Martona Fučoviča
