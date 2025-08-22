Slušaj vest

Novak Đoković svoj pohod ka novom trofeju na US Openu kreće protiv Amerikanca Lernera Tijena, a organizatori su objavili i kada će se ovaj meč igrati.

Đoković i Tijen će svoj meč prvog kola odigrati već u nedelju i to u noćnom terminu. Biće to prvi duel od 19 časova po lokalnom vremenu, odnosno od jedan sat posle ponoći između nedelje i ponedeljka po srpskom vremenu.

Ovo će biti prvi međusobni meč srpskog i američkog tenisera. Tijen ima 19 godina i trenutno je 48. teniser sveta, dok je Novak Đoković 7. na planeti.

Novak je apsolutni favorit, ali će to morati da dokaže na terenu.

Šta čeka Novaka?!

Đoković je postavljen u donjem delu žreba, gde se nalazi Alkaraz.

Prvi rival Novaku je Lerner Tien iz Amerike. U drugoj rundi bi ga čekao pobednik duela u kome se sastaju dvojica kvalifikanata.

U trećem kolu bi mogao da se nameri na Francuza Frensisa Tijafoa, a u četvrtom na Holgea Runea.

U eventualnom četvrtfinalu Đoković bi mogao da igra protiv četvrtog nosioca Frica.

U polufinalu bi ga čekao Karlos Alkaraz, a u finalu Janik Siner.

Novak je, može se reći, imao poprilično sreće da izbegde pre četvrtfinala favorite plasirane ispod desetog mesta. A u četvrtfinalu igra protiv najslabijeg od prve četvorke, Frica.

