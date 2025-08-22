Slušaj vest

Novak Đoković svoj pohod ka novom trofeju na US Openu kreće protiv Amerikanca Lernera Tijena, a organizatori su objavili i kada će se ovaj meč igrati.

Đoković i Tijen će svoj meč prvog kola odigrati već u nedelju i to u noćnom terminu. Biće to prvi duel od 19 časova po lokalnom vremenu, odnosno od jedan sat posle ponoći između nedelje i ponedeljka po srpskom vremenu.

Novak Đoković stigao u Njujork Foto: Printscreen / Twitter / usopen

Ovo će biti prvi međusobni meč srpskog i američkog tenisera. Tijen ima 19 godina i trenutno je 48. teniser sveta, dok je Novak Đoković 7. na planeti.

Novak je apsolutni favorit, ali će to morati da dokaže na terenu.

Šta čeka Novaka?!

Novak Đoković je postavljen za sedmog nosioca. Prvi nosilac je Janik Siner, drugi Karlos Alkaraz. Treći je Aleksandar Zverev, a četvrti Tejlor Fric. Peti je Džek Drejper, a šesti Ben Šelton.

Đoković je postavljen u donjem delu žreba, gde se nalazi Alkaraz.

Prvi rival Novaku je Lerner Tien iz Amerike. U drugoj rundi bi ga čekao pobednik duela u kome se sastaju dvojica kvalifikanata.

U trećem kolu bi mogao da se nameri na Francuza Frensisa Tijafoa, a u četvrtom na Holgea Runea.

U eventualnom četvrtfinalu Đoković bi mogao da igra protiv četvrtog nosioca Frica.

U polufinalu bi ga čekao Karlos Alkaraz, a u finalu Janik Siner.

Novak Đoković
Žreb za Ju-es open Foto: Screenshot

Novak je, može se reći, imao poprilično sreće da izbegde pre četvrtfinala favorite plasirane ispod desetog mesta. A u četvrtfinalu igra protiv najslabijeg od prve četvorke, Frica.

