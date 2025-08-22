Novak Đoković trenirao je na centralnom terenu "Artur Eš" u Njujorku.
Tenis
NOVAK TRENIRAO NA "ARTUR EŠU" - SVI ODMAH PRIMETILI ŠTA NEDOSTAJE: Đoković pred punim tribinama bez trenera!
Novak Đoković sparingovao je sa Jiržijem Lehečkom, a posebnu pažnju privukao je sastav njegovog tima u kojem jedan član nedostaje.
Na terenu su bili analitičar Boris Bošnjaković, kondicioni trener Dalibor Sirola i fizioterapeut Klaudio Cimalja, dok u stručnom štabu više nije bilo Dušana Vemića, sa kojim je Novak sarađivao na Rolan Garosu i Vimbldonu.
Ko će zauzeti Vemićemo mesto biće poznato uskoro...
Inače, Novak je trening odradio pred nekoliko hiljada ljudi.
