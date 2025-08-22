Slušaj vest

Novak Đoković sparingovao je sa Jiržijem Lehečkom, a posebnu pažnju privukao je sastav njegovog tima u kojem jedan član nedostaje.

Na terenu su bili analitičar Boris Bošnjaković, kondicioni trener Dalibor Sirola i fizioterapeut Klaudio Cimalja, dok u stručnom štabu više nije bilo Dušana Vemića, sa kojim je Novak sarađivao na Rolan Garosu i Vimbldonu.

Ko će zauzeti Vemićemo mesto biće poznato uskoro...

Novak Đoković na bejzbolu Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Jim McIsaac / Getty images / Profimedia

Inače, Novak je trening odradio pred nekoliko hiljada ljudi.

