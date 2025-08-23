Slušaj vest

Najbolji teniser ikada Novak Đoković kreće u još jedan istorijski pohod na US Openu, gde će pokušati da osvoji svoju 25. grend slem titulu i ponovo ispiše nove stranice svetskog tenisa.

Ipak, pre nego što započne borbu na terenu, srpski as je dirljivim gestom oduševio mnoge.

Trening Novaka i Arine u Njujorku Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tokom treninga na terenima Flešing Medouza, Đoković je naišao na mali "limunada štand" za kojim je stajala devojčica po imenu Emreri. Kada je najveći svih vremena zastao kod njenog štanda, mali osmeh prerastao je u oduševljenje.

Novak se srdačno obratio devojčici i upitao je koga će bodriti tokom turnira, a njen odgovor bio je kratak i jasan – „Tebe“.

Podsetimo, Novak Đoković svoj pohod ka novom trofeju na US Openu kreće protiv Amerikanca Lernera Tijena, a organizatori su objavili i kada će se ovaj meč igrati.

Đoković i Tijen će svoj meč prvog kola odigrati večeras i to u noćnom terminu. Biće to prvi duel od 19 časova po lokalnom vremenu, odnosno od jedan sat posle ponoći između nedelje i ponedeljka po srpskom vremenu.

