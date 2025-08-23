Srpski teniser neće igrati na poslednjem grend slemu sezone
VELIKA ŠTETA - SRPSKI TENISER ODUSTAO OD US OPENA: Laslo Đere ne igra u Njujorku!
Srpski teniser Laslo Đere neće nastupiti na ovogodišnjem US Openu.
Velika šteta je što je srpski teniser odustao jer je Đere je na papiru imao možda i najlakši posao u prvom kolu od svih srpskih tenisera, jer je trebalo da igra protiv ne toliko poznatog Belgijanca Rafaela Kolinjoa.
Ipak, rekete će sa njim ukrstiti kolumbijski teniser Danijel Galan, koji kao tzv. laki luzer ulazi u glavni žreb poslednjem Grend slema u sezoni umesto našeg predstavnika.
Za sada nije poznat razlog odustanka Đerea, ali je najverovatnije reč o novoj povredi.
US Open je na programu od 24. avgusta, a titulu brani Janik Siner.
Srbiju će predstavljati Novak Đoković, Hamad Međedović, Miomir Kecmanović i Olga Danilović.
