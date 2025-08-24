Slušaj vest

Španski teniser Karlos Alkaraz pred sam start US opena govorio je o svom najvećem rivalu, Italijanu Janiku Sineru.

U poslednje dve sezone Janik dominira na tvrdoj podlozi. Od Australijan opena 2024. osvojio je svaki Grend slem na betonu, pa je i sada u Njujorku najveći favorit za titulu.

Alkaraz se nada da će uspeti da prekine dominaciju svog protivnika.

"Osvojio je poslednja tri slema na betonu, tu zaista igra neverovatan tenis. Na neki način se ugledam na njega, pokušaću da se pripremim i nadam se našem susretu u finalu. Ima veliku metu na leđima", rekao je Karlos na konferenciji za medije pred start US opena.

Alkaraz će već u prvom kolu imati ozbiljan zadatak, pošto će odmeriti snage sa sjajnim američkom serverom Rajlijem Opelkom.

"Biće veoma teško, svi znamo na koji način on igra. Moram da budem skoncentrisan i da dam svoj maksimum na riternu, videćemo. Pokušaću da pronađem ritam dobrim poenima s osnovne linije, kad god mi on dozvoli", poručio je Španac.

