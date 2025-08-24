Slušaj vest

Pored Marije, u "dom besmrtnih" uselili su se i legendarna braća Brajan, koja važe za jedan od najboljih dubl parova u istoriji tenisa.

Zanimljivo, na svečanoj ceromoniji ulaska Ruskinje u Kuću slavnih, govor je održala njena ljuta rivalka Serena Vilijams. Poznato je da ranije nisu bile u dobrim odnosima, pa su ljubitelji tenisa bili prilično iznenađeni kada je Serena izašla da priča o Ruskinji.

Na svečanoj ceremoniji govor držala Serena Vilijams

Nazvala je Šarapovu "bivšom rivalkom, bivšim navijačem i zauvek prijateljicom".

U svom prilično dugom govoru Serena je istakla.

"Godine 2004. kada je Marija imala samo 17 godina, zapanjila je svet i osvojila Vimbldon. Do današnjeg dana ona to naziva vrhuncem svoje karijere. Za mene je to jedan od mojih najtežih poraza. Taj meč nije odredio samo šampiona. Napravio je od Marije zvezdu i pokrenuo jedno od najkotroverznijih rivalstava u tenisu".

Osvrnula se Serena i na okršaje sa velikom rivalkom.

"Napetost je bila stvarna, vatra je bila stvarna i iskreno mogli ste je osetiti, mogli ste je čuti, sa svim Marijinim gunđanjem", dodala je uz osmeh Serena.

Nakon svečanog prijema Marija je podelila nekoliko fotografija na svojim zvaničnim profilima na društvenim mrežama, pa su usledile čestitke sa svih strana.

Novak Đoković, koji je bio u sjajnim odnosima sa slavnom Ruskinjom, podelio je njenu objavu na kojoj su i braća Brajan i poslao kratku poruku.

"Čestitke Mariji i braći Brajan. Zasluženo", poručio je Novak.