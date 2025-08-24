Slušaj vest

Mađarski teniser Marton Fučovič osvojio je ATP turnir u Vinston-Sejlemu, pošto je jutros u finalu pobedio Holanđanina Botika van de Zandšulpa 6:3, 7:6 (7:3).

Meč je trajao jedan sat i 52 minuta. Ovo je bio četvrti međusobni duel mađarskog i holandskog tenisera, a drugi trijumf Fučoviča, koji će od ponedeljka biti 63. igrač na ATP listi.

Mađarski teniser je trijumfom u Vinston-Sejlemu stigao do treće ATP titule u karijeri, a prve u ovoj godini.

ATP turnir u Vinston-Sejlemu se igrao za nagradni fond od 798.335 dolara.

