Ruska teniserka Dijana Šnajder osvojila je WTA turnir u Montereju, pošto je danas u finalu pobedila sunarodnicu Ekaterinu Aleksandrovu 6:3, 4:6, 6:4.

Meč je trajao dva sata i 11 minuta. Šnajder je trijumfom u Meksiku stigla do pete titule u karijeri, a od ponedeljka će biti 17. teniserka sveta.

Turnir u Montereju igrao se za nagradni fond od 1.064.510 dolara.

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport

