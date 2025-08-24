Slušaj vest

Na teniskim terenima Flešing Medouza u Njujorku danas počinje poslednji grend slem turnir sezone, US Open.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković će pokušati da u Njujorku osvoji 25. grend slem trofej u karijeri. Srpski teniser je Otvoreno prvenstvo SAD osvojio 2011, 2015, 2018. i 2023. godine.

Đoković će noćas od jedan sat iza ponoći po centralnoevropskom vremenu u prvom kolu US Opena igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena. Đoković je sedmi teniser sveta, dok se Tijen nalazi na 50. mestu ATP liste.

Srbiju će u singl konkurenciji predstavljati još Miomir Kecmanović, Hamad Međedović i Olga Danilović.

Kecmanović će u ponedeljak oko 19 časova u prvom kolu igrati protiv Brazilca Žoaa Fonseke, dok će se Međedović u utorak sastati sa Danijelom Altmajerom iz Nemačke.

Titulu u muškoj konkurenciji brani Italijan Janik Siner, koji je prošle godine u finalu pobedio Amerikanca Tejlora Frica 6:3, 6:4, 7:5.

Najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović igraće večeras oko 19 časova u prvom kolu protiv Japanke Mojuku Učidžime. Danilović je 41. teniserka sveta, dok se Japanka nalazi na 92. mestu WTA liste.

Trofej na US Openu u ženskoj konkurenciji brani Beloruskinja Arina Sabalenka, koja je prošle godine u finalu savladala Amerikanku Džesiku Pegulu 7:5, 7:5.

Ovogodišnji nagradni fond US Opena iznosi 90 miliona dolara. Pobednici u singlu u muškoj i ženskoj konkurenciji dobiće po pet miliona dolara, a poraženima u finalu će pripasti po 2,5 miliona dolara.

US Open će trajati do 7. septembra.