ĐOKOVIĆ - TIJEN: Novak ekspres posle 24 minuta osvojio prvi set
Najbolji srpski teniser Novak Đoković startuje na ovogodišnjem Ju-Es openu.
Rival osvajaču 24 grend slem titule je 48. na svetu Lerner Tijen,19-godišnji američki teniser vijetnamskog porekla.
Biće ovo njihov prvi međusobni meč. Meč se igra na najvećem teniskom stadionu na svetu "Artur Eš".
1. SET - 6:1
6:1 - Samo 24 minuta su bila potrebna Đokoviću da osvoji prvi set.
5:1 - Dupli brejk Đokovića. I to sa nulom.
4:1 - Đokovića služi servis u uvodnom gemu. Trećim asom je otvorio gem, a forhend vinerom zatvorio.
3:1 - Tijen uzima prvi gem u meču.
3:0 - Novak je potvrdio brejk, ali to nije bilo nimalo lako. Tijen je stigao do prve brejk lopte, ali je Đoković baš tada sjajno odservirao, spasao brejk, a potom dobio brzo i naredna dva poena.
2:0 - Brejk! Novak odmah oduzima servis Tijenu. Amerikanac pravi duplu servis grešku, potom i šalje lopticu u mrežu. Tijen je još uvek pod pritiskom meča i stadiona na kojem igra.
1:0 - Praktično, nije prošao ni minut, a Novak je dobio prvi servis gem. Sa svih osvojenim poenima.
Stadion Artur Eš fino je ispunjen za meč prvog kola
Novakov pokušaj da osvoji peti Ju-Es open
Od 24 trofeja na grend slem turnirima, Novak Đoković je četiri osvojio u Njujorku.
Novak je slavio na Ju-Es openu 2011, 2015, 2018. i 2023. godine.
Treba reći i da je Novak čak šest puta gubio u finalu poslednjeg grend slema u sezoni. Tokom karijere Đoković je 37 puta igrao finale na jednom od četiri najprestižnija turnira, a od 13 poraza čak šest je gubio u Njujorku.
Novaku će ovo biti 20. sezona na Ju-Es openu, a deset puta je do sada igrao finale.
Novak nikada nije ispao pre trećeg kola, a samo je u prve dve sezone ispao tako rano na ovom turniru.