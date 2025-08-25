Svi događaji
Od najnovijeg
1:43

2- SET - 0:0

1:18

1. SET - 6:1

6:1 - Samo 24 minuta su bila potrebna Đokoviću da osvoji prvi set.

5:1 - Dupli brejk Đokovića. I to sa nulom.

4:1 - Đokovića služi servis u uvodnom gemu. Trećim asom je otvorio gem, a forhend vinerom zatvorio.

3:1 - Tijen uzima prvi gem u meču.

3:0 - Novak je potvrdio brejk, ali to nije bilo nimalo lako. Tijen je stigao do prve brejk lopte, ali je Đoković baš tada sjajno odservirao, spasao brejk, a potom dobio brzo i naredna dva poena.

2:0 - Brejk! Novak odmah oduzima servis Tijenu. Amerikanac pravi duplu servis grešku, potom i šalje lopticu u mrežu. Tijen je još uvek pod pritiskom meča i stadiona na kojem igra.

1:0 - Praktično, nije prošao ni minut, a Novak je dobio prvi servis gem. Sa svih osvojenim poenima.

1:18

Počeo je meč, Novak prvi servira

1:12

Stadion Artur Eš fino je ispunjen za meč prvog kola

Artur Eš, Ju-Es open
Stadion Artur Eš u Njujorku Foto: Screenshot

0:55

Novakov pokušaj da osvoji peti Ju-Es open

Od 24 trofeja na grend slem turnirima, Novak Đoković je četiri osvojio u Njujorku.

Novak je slavio na Ju-Es openu 2011, 2015, 2018. i 2023. godine.

Treba reći i da je Novak čak šest puta gubio u finalu poslednjeg grend slema u sezoni. Tokom karijere Đoković je 37 puta igrao finale na jednom od četiri najprestižnija turnira, a od 13 poraza čak šest je gubio u Njujorku.

Novaku će ovo biti 20. sezona na Ju-Es openu, a deset puta je do sada igrao finale.

Novak nikada nije ispao pre trećeg kola, a samo je u prve dve sezone ispao tako rano na ovom turniru.

0:37

Amerikanac čeka pobednika

Pobednik duela Đoković - Tijen igraće u drugom kolu protiv Amerikanca Zakarija Svajde.

U duelu dva kvalifikanta Svajda je savladao Piroša iz Mađarske 6:4, 6:2, 7:5.