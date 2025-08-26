Slušaj vest

Nekadašnja srpska teniserka, koja je u vreme svoje karijere bila miljenica publike, podelila je emotivan post na društvenim mrežama uz reči:

"Pripremam se za US Open uz neke uspomene iz prošlosti..."

Ovaj potez izazvao je lavinu reakcija njenih pratilaca, a mnogi su primetili da Ana u poslednje vreme sve češće evocira uspomene i vraća se u dane kada je punila tribine širom sveta. Posebno zanimljivo je što ova nostalgija dolazi nedugo nakon njenog razvoda od Bastijana Švajnštajgera, sa kojim je provela devet godina u braku.

Ana Ivanović, Majokra Foto: PrintscreenInstagram/anaivanovic

Očigledno je vreme nakon razvoda donelo i talas preispitivanja, pa ne čudi što sada više nego ikada gleda unazad, podsećajući sebe i fanove na najsvetlije trenutke svoje karijere. Njena fotografija i poruka sa setnim emotikonima samo su dodatno raspirile maštu fanova, koji veruju da nekadašnja šampionka pokušava da pronađe snagu i inspiraciju upravo u prošlim uspesima.

Podsetimo, Ana Ivanović je privukla pažnju javnosti nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera, a vest o razvodu potvrdio je advokat bivše teniske šampionke, uz kratko saopštenje u kojem se navodi da je do raskida došlo zbog "nepomirljivih razlika".

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Ervin Monn / imago stock&people / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, teutopress GmbH / imago stock&people / Profimedia

Tokom zajedničkog života, Ana i Bastijan postali su roditelji troje dece. Najmlađi sin stigao je pre samo dve godine, a javnost nikada nije saznala njegovo ime, dok su imena starije dvojice, Luke i Leona, poznata.

Afera Bastijana Švajnštajgera sa izazovnom Bugarkom Silvom Kapitanovom dodatno je urušila ugled nekadašnjeg fudbalera i reprezentativca Nemačke u javnosti.

Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pogledajte objavu Ane Ivanović koja je izazvala puno pažnje na društvenim mrežama:

cxxx.JPG
profimedia0121820648.jpg
Ana Ivanovic
Ana Ivanović

Ana Ivanović, haljina, moda Izvor: Instagram