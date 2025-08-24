Slušaj vest

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se večeras u drugo kolo Otvorenog prvenstva SAD, pošto je u Njujorku savladala švajcarsku igračicu Rebeku Mašarovu sa 7:5, 6:1.

Beloruskinja, koja u Njujorku brani titulu osvojenu prošle godine, pobedila je 109. igračicu sveta za sat i 21 minut.

Arina Sabalenka na Vimbldonu.

Prva je do brejka u meču došla Mašarova u petom gemu, ali je već u narednom Sabalenka uzvratila i stigla do izjednačenja.

Ključni trenutak u prvom setu dogodio se u 12. gemu, kada je Sabalenka iskoristila brejk loptu i povela sa ukupnih 1:0.

U drugom setu Sabalenka je dva puta oduzela servis protivnici za plasman u drugo kolo poslednjeg grend slema u sezoni.

Sabalenka u narednoj fazi čeka Ruskinju Polinu Kudermetovu, 64. na WTA listi.

U ženskoj konkurenciji plasman u drugo kolo Ju-Es opena osigurale su i Filipinka Aleksandra Eala (70. na WTA listi), Čehinje Tereza Valentova (94.) i Marketa Vondroušova (58.), domaće teniserke Mekartni Kesler (34.) i Keti Mekneli (103.), Kanađanka Lejla Fernandes (33.) i Indonežanka Džanis Tjen (147.).

U muškom delu žreba plasman u drugo kolo izborio je četvrti teniser sveta Amerikanac Tejlor Fric, koji je bio bolji od sunarodnika Emilija Nave sa 7:5, 6:2, 6:3.

Fric, koji je prošle godine igrao finale Ju-Es opena, u drugom kolu se sastaje sa pobednikom meča između Argentinca Sebastijana Baesa (40. na ATP listi) i južnoafričkog igrača Lojda Herisa (353.).

Pored Frica plasman u drugo kolo su obezbedili i Francuzi Adrijan Manarino (73. na ATP listi), Artur Rinderkneh (77.) i Ugo Blanše (184.), domaći teniser Elijot Spiciri (128.), Italijan Lučijano Darderi (34.) i Čeh Tomaš Mahač (22.).