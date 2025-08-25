Slušaj vest

Najbolji teniser ikada Novak Đoković je na startu poslednjeg grend slem turnira u sezoni savladao domaćeg predstavnika Lernera Tijena 3:0, po setovima 6:1, 7:6 (7:3), 6:2 i tako započeo svoj pohod na 25. GS titulu.

Nakon meča, Novak je izneo svoje utiske pred novinarima, a poseban fokus bio je na medicinskom tajm-autu i problemima sa žuljevima.

"Počeo sam sjajno, samo 20ak minuta za prvi set, a onda neki dugi gemovi na početku drugog seta i krenuo sam da se osećam dosta čudno u drugom setu. Imali smo duge razmene, ali sam i pravio dosta neiznuđenih i vratio ga u meč. Drago mi je da sam se resetovao posle drugog seta i u trećem sam bio okej", rekao je Đoković i potom dodao:

"Nisam povređen, ali samo sam se dosta mučio da ostanem u dugim razmenama i da se oporavim posle poena. To je što je. Bilo je dosta tenzija na terenu, noćna sesija, nisam igrao šest nedelja zvanični meč, morao sam da igram A igru", objasnio je Novak.

U finišu drugog seta Novak je u par navrata pokazao da ima neki fizički problem, pa je na kraju seta pozvao medicinski tajm-aut. Ispostavilo se da je u pitanju žulj na desnoj nozi, koji je brzo saniran.

"Nisam uopšte pričao o žuljevima kada sam pričao o mučenju na terenu. Žulj mi je smetao, ali nije bio to veći problem, ne brinem se o žuljevima, više o tome koliko sam se oporavljao posle poena".