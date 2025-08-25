Slušaj vest

Ruski teniser Danil Medvedev nije uspeo da se plasira u drugo kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je danas u Njujorku u prvom kolu izgubio od 51. igrača sveta Francuza Benžamena Bonzija posle pet setova, 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6.

1/7 Vidi galeriju Danil Medvedev - divlja na US openu Foto: ELSA / Getty images / Profimedia, CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Na ovom meču viđeno je i skandalozno ponašanje ruskog tenisera.

Nakon što je Benžamen Bonzi promašio prvi servis, kamerman je u tom trenutku krenuo da se pomera sa terena, što je omelo Francuza. Sudija je procenio da je to dovoljno za smetnju i dodelio mu pravo na ponovljeni pokušaj.

Ta odluka potpuno je izbacila Medvedeva iz takta. Ruski teniser odmah je uleteo u žestoku raspravu sa glavnim arbitrom, vidno nezadovoljan zbog, po njegovom mišljenju, nepravednog poklona rivalu.

- Jesi li ti muškarac? Jesi li muškarac? Zašto se treseš? Šta nije u redu, a? Ljudi, on hoće da ode. Plaćen je po meču, a ne po satu.

Medvedev se u jedom momentupotpuno slomio, pa je u naletu besa svoj reket polomio na paramparčad.

Bonzi će u drugom kolu igrati protiv 55. tenisera sveta Amerikanca Markosa Girona, koji je u prvom kolu pobedio 78. igrača sveta Argentinca Marijana Navonea.