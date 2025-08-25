Slušaj vest

Novak Đoković lako je prebrodio prvu prepreku na US Openu savladavši Lernera Tijena rezultatom 3:0, po setovima (6:1, 7:6 (7:3), 6:2).

Srpskog tenisera sada ga čeka okršaj sa Zakarijem Svajdom u narednom kolu, a u međuvremenu se pojavio jedan zanimljiv snimak na društvenim mrežama sa Noletom u prvom planu.

Novak Đoković na Ju-Es openu 2025-2026 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novak često izlazi u susret medijima, gde priča o raznim stvarima, a sada je na šaljiv način dobio i pitanje - šta planira da radi kada ode u penziju.

On je bio odmah posle Žoaa Fonseke, pa je to i iskoristio da napravi šalu.

- Kada odem u penziju, ja ću da treniram Žoaa Fonseku. Biću skup za njega, tako da, neka se pripremi - poručio je Novak Đoković.

