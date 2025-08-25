Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović završio je učešće na Ju-Es openu već u prvom kolu.

Kecmanovića je pobedio jedan od najvećih talenata, Brazilac Žoao Fonseka rezultatom 3:0 (7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:3).

Miomir Kecmanović protiv Holgera Runea

Kecmanović je propustio mnogo prilika da meč učini znato interesantnijim. U prva dva seta je imao brejk prednosti, a u trećem je 19-godišnji Brazilac imao zdravstveni problem.

Miša je u prvom setu imao 5:2, a pri rezultatu 5:3 servirao za set. Brazilac je uspeo da uvede set u taj-brejk, a posle 3:3 osvoji poslednja četiri poena. Brazilca je tokom meča pratila gotovo fudbalska atmosfera, a tako je na svim turnirima na kojima nastupa.

Srpski teniser je napravio brejk na startu drugog seta, međutim odmah ga je i izgubio. Set je ušao u taj-brejk, a sve je išlo dobro do 5:2. Međutim, Brazilac je tada vezao pet poena i poveo sa 2:0 u setovima.

Fonseka je pri rezultatu 3:3 u trećem setu zatražio medicinsku pomoć. To mu je pomoglo da veže naredna tri gema i stigne do ukupne pobede.

Podsetimo, rano jutros po srpskom vremenu Novak Đoković je uspešno preskočio prvu prepreku.