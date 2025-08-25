Slušaj vest

Kazahstanska teniserka Elena Ribakina plasirala se u drugo kolo Ju Es opena, pošto je večeras posle dva seta pobedila Amerikanku Parehu 6:3, 6:0.

Deseta teniserka sveta pobedila je 335. igračicu na WTA listi posle sat i četiri minuta.

Novak Đoković na Ju-Es openu 2025-2026 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ribakina će u drugom kolu igrati protiv Čehinje Tereze Valentove.

Plasman u drugo kolo obezbedila je i Belgijanka Elise Mertens, nakon što je pobedila Amerikanku Alisu An 2:0 posle sat i sedam minuta.

Ona će u drugom kolu igrati protiv Novozelanđanke Lulu Sun.

Šesta teniserka sveta Amerikanka Medison Kiz poražena je od 82. igračice na WTA listi Meksikanke Renate Zarazue 1:2 (7(12:6(10), 6(3):7, 5:7.

Kiz je poražena posle tri sata i 13 minuta igre.

Meksikanka će u drugom kolu igrati protiv Francuskinje Diane Pari.

Večeras su se u drugo kolo plasirale i Australijanka Iva Jović, Ruskinja Anastasija Pavljučenkova i Amerikanka Tejlor Tauzend.

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport