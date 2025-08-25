ŠOK NA JU-ES OPENU: Eliminisana šesta teniserka sveta
Kazahstanska teniserka Elena Ribakina plasirala se u drugo kolo Ju Es opena, pošto je večeras posle dva seta pobedila Amerikanku Parehu 6:3, 6:0.
Deseta teniserka sveta pobedila je 335. igračicu na WTA listi posle sat i četiri minuta.
Ribakina će u drugom kolu igrati protiv Čehinje Tereze Valentove.
Plasman u drugo kolo obezbedila je i Belgijanka Elise Mertens, nakon što je pobedila Amerikanku Alisu An 2:0 posle sat i sedam minuta.
Ona će u drugom kolu igrati protiv Novozelanđanke Lulu Sun.
Šesta teniserka sveta Amerikanka Medison Kiz poražena je od 82. igračice na WTA listi Meksikanke Renate Zarazue 1:2 (7(12:6(10), 6(3):7, 5:7.
Kiz je poražena posle tri sata i 13 minuta igre.
Meksikanka će u drugom kolu igrati protiv Francuskinje Diane Pari.
Večeras su se u drugo kolo plasirale i Australijanka Iva Jović, Ruskinja Anastasija Pavljučenkova i Amerikanka Tejlor Tauzend.