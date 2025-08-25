Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović sumirao je utiske posle poraza u prvom kolu US Opena od Brazilca Žoaa Fonseke sa 3:0, posle 2 sata i 28 minuta, po setovima – 7:6(3), 7:6(5), 6:3.

Nakon poraza Kecmanović je rekao:

- Imao sam šanse i u prvom i u drugom setu, da sam ih iskoristio, verovatno bi bilo drugačije. Pošto nisam, idem kući... OK, jeste bilo toplo, ali u Sinsinatiju i Vinston-Sejlemu je bilo gore. Nije to problem, barem što se mene tiče - rekao je Kecmanović.

Objašnjava da je ključ meča bio u trenucima kada je servirao za set:

- Moguće je da sam se malo povukao posle brejka. Kada sam servirao za set u prvom, nisam ubacivao prve servise, a on je stiskao na drugi. Onda je teško biti agresivan. Igrao je opuštenije kada se lomilo. Njemu je pomogla i publika – kada gubiš, kada je loše, od publike dobijaš ekstra snagu. Ne može to da se poredi sa Francuskom ove godine.

Samokritičan je i kada govori o sopstvenom učinku:

- Nisam igrao dobro, to je to. Ne igram dobro. I prethodnih godina nikada nisam odigrao dobro ovu turneju, jednom u Sinsinatiju pre nekoliko godina... Mogu biti razni razlozi – loš dan, izgubiš meč koji ne bi smeo, padne samopouzdanje, pa krene domino efekat i na kraju ni ne znaš šta je pravi problem, već vučeš sve sa sobom iz nedelje u nedelju.

Na pitanje o perspektivnom Arturu Fonseki, Kecmanović je imao rezervisan odgovor.

- Dobro servira, udara, igra opušteno sada. Lako je igrati opušteno kad nemaš pritisak. Alkaraz i Siner – vidi se da imaju to nešto, ne znam da li Fonseka to ima. Sigurno će biti u vrhu, ali da li će biti treći... Ne znam. Pre bih rekao Drejper.

Srbin priznaje da i dalje muči muku s kontinuitetom na servisu.

- Bolje je nego prošle godine, ali ne mogu u kontinuitetu da držim. Da li je do toga što ne mogu da uhvatim novi pokret... Ima perioda kada je dobro, ali i kada nije. Bilo bi dobro da bar ti padovi nisu toliki, to bi mi mnogo olakšalo.

Kecmanović je potvrdio da ga sledeće očekuje Dejvis kup:

- Najverovatnije se vidimo u Nišu - rekao je Kecmanović.

