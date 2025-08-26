Slušaj vest

Žoao Fonseka počistio je Miomira Kecmanovića sa 3:0 (7:6(3), 7:6(5), 6:3) na US Openu, a meč prvog kola obeležila je i nesvakidašnja situacija u kojoj se mladi Brazilac našao.

Fonseka je prva dva seta dobio posle taj-brejka i velike borbe, a u trećem je delovalo da sve ide istim putem, te da ćemo gledati triler završnicu.

Odjednom, Brazilcu je pozlilo, a potezom je zgrozio sve prisutne. Jezive scene mogli smo da vidimo kada je Fonseka povratio pored terena, a fotke izmučenog Žoaa obišle su planetu.

Pošto se "olakšao", Fonseka je zaigrao još bolje, dobio treći set sa 6:3 i plasira se u narednu rundu.

Pogledajte kako je ova situacija izgledala, uz napomenu da fotke nisu za one sa slabim stomakom:

Kecmanoviću uslovi za igru bili u redu

-- Imao sam šanse i u prvom i u drugom setu, da sam ih iskoristio, verovatno bi bilo drugačije. Pošto nisam, idem kući... OK, jeste bilo toplo, ali u Sinsinatiju i Vinston-Sejlemu je bilo gore. Nije to problem, barem što se mene tiče - rekao je Kecmanović.

Objasnio je da je ključ meča bio u trenucima kada je servirao za set:

- Moguće je da sam se malo povukao posle brejka. Kada sam servirao za set u prvom, nisam ubacivao prve servise, a on je stiskao na drugi. Onda je teško biti agresivan. Igrao je opuštenije kada se lomilo. Njemu je pomogla i publika, kada gubiš, kada je loše, od publike dobijaš ekstra snagu. Ne može to da se poredi sa Francuskom ove godine.

Bio je samokritičan i kada je govorio o sopstvenom učinku:

- Nisam igrao dobro, to je to. Ne igram dobro. I prethodnih godina nikada nisam odigrao dobro ovu turneju, jednom u Sinsinatiju pre nekoliko godina... Mogu biti razni razlozi – loš dan, izgubiš meč koji ne bi smeo, padne samopouzdanje, pa krene domino efekat i na kraju ni ne znaš šta je pravi problem, već vučeš sve sa sobom iz nedelje u nedelju.

Fonseka dobro servira...

Na pitanje o perspektivnom Arturu Fonseki, Kecmanović je imao rezervisan odgovor.

- Dobro servira, udara, igra opušteno sada. Lako je igrati opušteno kad nemaš pritisak. Alkaraz i Siner – vidi se da imaju to nešto, ne znam da li Fonseka to ima. Sigurno će biti u vrhu, ali da li će biti treći... Ne znam. Pre bih rekao Drejper.

Srbin priznaje da i dalje muči muku s kontinuitetom na servisu.

- Bolje je nego prošle godine, ali ne mogu u kontinuitetu da držim. Da li je do toga što ne mogu da uhvatim novi pokret... Ima perioda kada je dobro, ali i kada nije. Bilo bi dobro da bar ti padovi nisu toliki, to bi mi mnogo olakšalo.

Kecmanović je potvrdio da ga sledeće očekuje Dejvis kup:

- Najverovatnije se vidimo u Nišu - rekao je Kecmanović.

