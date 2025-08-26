Slušaj vest

Danil Medvedev, nekadašnji šampion u Njujorku i trenutno 13. igrač planete, šokantno je eliminisan već na startu turnira. Bolji od Rusa bio je francuski teniser Benžamen Bonzi, koji je slavio u pet setova: 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6, 6:4.

Na ovom meču viđeno je i skandalozno ponašanje ruskog tenisera.

Nakon što je Benžamen Bonzi promašio prvi servis, kamerman je u tom trenutku krenuo da se pomera sa terena, što je omelo Francuza. Sudija je procenio da je to dovoljno za smetnju i dodelio mu pravo na ponovljeni pokušaj.

Ta odluka potpuno je izbacila Medvedeva iz takta. Ruski teniser odmah je uleteo u žestoku raspravu sa glavnim arbitrom, vidno nezadovoljan zbog, po njegovom mišljenju, nepravednog poklona rivalu.

- Jesi li ti muškarac? Jesi li muškarac? Zašto se treseš? Šta nije u redu, a? Ljudi, on hoće da ode. Plaćen je po meču, a ne po satu.

Medvedev se u jedom momentupotpuno slomio, pa je u naletu besa svoj reket polomio na paramparčad.

Na burnu reakciju Danila Medvedeva reagovao je čuveni Boris Beker, koji smatra da je ruskom teniseru potrebna stručna pomoć.

"Ovo nazivamo "javnim slomom". Mislim da mu treba stručna pomoć?", smatra Boris Beker.