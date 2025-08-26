Đoković i Svajda će igrati prvi meč u jutarnjem terminu na stadionu "Artur Eš"
NOLE, PA KOŠARKAŠI! IDEALAN TERMIN: Evo kada Đoković igra protiv Zakarija Svajde
Najbolji srpski teniser Novak Đoković u drugom kolu Ju-Es opena igra protiv domaćeg takmičara Zakarija Svajde.
Organizatori poslednjeg grend slema u sezoni saopštili su raspored odigravanja mečeva.
Novak Đoković na Ju-Es openu 2025-2026 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Đoković i Svajda će igrati prvi meč u jutarnjem terminu na stadionu "Artur Eš". Po lakalnom vremenu to je 11.30, a po srpskom vremenu 17.30 časova.
Novak će tako prethodini košarkašima koji prvi meč na Eurobasketu igraju od 20.15.
