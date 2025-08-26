Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković u drugom kolu Ju-Es opena igra protiv domaćeg takmičara Zakarija Svajde.

Organizatori poslednjeg grend slema u sezoni saopštili su raspored odigravanja mečeva.

Novak Đoković na Ju-Es openu 2025-2026 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

 Đoković i Svajda će igrati prvi meč u jutarnjem terminu na stadionu "Artur Eš". Po lakalnom vremenu to je 11.30, a po srpskom vremenu 17.30 časova.

Novak će tako prethodini košarkašima koji prvi meč na Eurobasketu igraju od 20.15.

