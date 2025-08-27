Slušaj vest

Najbolji teniser ikada Novak Đoković plasirao se u treće kolo US Opena pošto je posle velike borbe pobedio Zakarija Svajdu sa 3:1 u setovima (6:7, 6:3, 6:3, 6:1).

Potpuno neočekivano, Novak je morao pošteno da se oznoji kako bi ostvario plasman u treće kolo US Opena. Osvojio je mladi Amerikanac prvi set, ali više od toga nije uspeo...

Svestan je Novak da uprskos pobedi nije bio na najvišem nivou, pogotovo u prvom setu.

"Da budem iskren, nije bilo baš sjajno. Nisam igrao baš najbolji tenis od samog početka. Zak je igrao visoko kvalitetan tenis u pojedinim fazama meča. Čestitke. Za njega je jako važno i dobro da i pored problema ostane na terenu. Set i po me je gurao da igram najbolje što mogu", rekao je Đoković posle plasmana u treće kolo US Opena.

Zahvalio se Đoković i svima koji su ga bodrili...

"Čini mi se da što dalje odlazim na grend slem turnirima, to se osećam komfornije. Od velike važnosti je oporavak posle teških mečeva. To su neke stvari koje su rutinske. Hvala svima koji su me bodrili", dodao je Novak na terenu.

Novak Đoković će u narednom kolu odmeriti snage sa boljim iz susreta Kameron Nori – Fransisko Komesana.