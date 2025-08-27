Nije mu prvi put da ovo radi...
PONOVO SVI PRIČAJU O ĐOKOVIĆEVOJ PROSLAVI! Pogledajte šta je Novak uradio nakon plasmana u treće kolo US Opena - evo kako je oduševio navijače! VIDEO
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo US Opena, pošto je večeras u Njujorku u drugom kolu pobedio Zakarija Svajdu posle četiri seta, 6:7, 6:3, 6:3, 6:1.
Novak Đoković - Zakari Svajda, drugo kolo US Opena Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia
Izgubio je Novak prvi set, ali je u nastavku dodao gas i bez većih problema pobedio mladog Amerikanca.
A nakon meča, srpski teniser je u svom stilu "svirao violinu" i oduševio navijače, a večeras nije prvi put da gledamo ovakvu proslavu.
Đoković će u trećem kolu igrati protiv pobednika duela između 35. tenisera sveta Britanca Kamerona Norija i 54. igrača sveta Argentinca Fransiska Komesana.
