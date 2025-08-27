Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo US Opena, pošto je večeras u Njujorku u drugom kolu pobedio Zakarija Svajdu posle četiri seta, 6:7, 6:3, 6:3, 6:1.

Novak Đoković - Zakari Svajda, drugo kolo US Opena Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Izgubio je Novak prvi set, ali je u nastavku dodao gas i bez većih problema pobedio mladog Amerikanca.

A nakon meča, srpski teniser je u svom stilu "svirao violinu" i oduševio navijače, a večeras nije prvi put da gledamo ovakvu proslavu.

Đoković će u trećem kolu igrati protiv pobednika duela između 35. tenisera sveta Britanca Kamerona Norija i 54. igrača sveta Argentinca Fransiska Komesana.

Ne propustiteTenisPRVE REČI NOVAKA ĐOKOVIĆA NAKON PLASMANA U TREĆE KOLO US OPENA! Srbin surovo iskren, nije zadovoljan svojom igrom: "Nisam igrao baš najbolji tenis..."
profimedia-1031775354.jpg
TenisĐOKOVIĆ IZGUBIO PRVI SET, PA DODAO GAS I SAMLEO MLADOG AMERIKANCA! Novak morao da ubaci u "veću brzinu" - to je uradio i plasirao se u treće kolo US Opena!
profimedia-1031782699.jpg
TenisNOVAK JURI TREĆE KOLO JU-ES OPENA: Evo gde možete da gledate meč Đoković - Svajda
Novak Đoković, Ju-Es open
TenisPRETUŽNA PRIČA NOVAKOVOG NAREDNOG RIVALA: Mladić skuplja novac za lečenje teško obolelog oca
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport