Slušaj vest

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo US Opena, pošto je u noći između srede i četvrtka pobedila Ruskinju Polinu Kudermetovu 7:6(4), 6:2.Ona je pobedila 67. teniserku na WTA listi posle sat i 34 minuta.

U trećem kolu, Sabalenka će igrati protiv Kanađanke Lejle Fernandes.

Arina Sabalenka na terenu Foto: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Plasman u treće kolo obezbedila je i osma teniserka sveta Italijanka Džasmin Paolini, pošto je posle dva seta pobedila Amerikanku Ivu Jović 6:3, 6:3, posle sat i 28 minuta igre.

Paolini će u trećem kolu igrati protiv Čehinje Markete Vondroušove, koja je pobedila Amerikanku Mekartni Kesler 2:0.

U treće kolo su se plasirale i Belgijanka Elise Mertens i Amerikanka An Li.

Kurir sport / Beta

Ne propustiteTenisARINA EKSPRES: Sabalenka u drugom kolu Ju-Es opena
Arina Sabalenka
TenisSABELANKA PONOVO ODUŠEVLJENO PRIČALA O NOVAKU! Arina ga hvalila kao nikad dosad - "Ovaj momak je najbolji, toliko je zabavan..."
profimedia0836942574.jpg
TenisŠOU NOVAKA I SABALENKE U NJUJORKU! Posle treninga usledio snažan zagrljaj - publika pala u trans, a US open im ekspresno dodelio novi nadimak! Urnebesan je!
Novak Đoković i Arina Sabalenka
TenisSABALENKA NASTAVLJA KA ODBRANI TITULE: Beloruskinju u četvrtfinalu čeka Ribakina
Arina Sabalenka

 BONUS VIDEO:

"NOVAK FIZIČKI NIJE BIO SPREMAN ZA OVO, SVE MU JE TEŽE DA IGRA PROTIV MLADIH ASOVA" Brajović uživo iz Vimbldonskog kluba: Italijanski mediji preuveličavaju! Izvor: Kurir televizija