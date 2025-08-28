Sabalenka i Paolini plasirale su se u treću rundu grend slem turnira u Njujorku
FAVORITI PO PLANU: Sabalenka i Paolini u trećem kolu US Opena
Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo US Opena, pošto je u noći između srede i četvrtka pobedila Ruskinju Polinu Kudermetovu 7:6(4), 6:2.Ona je pobedila 67. teniserku na WTA listi posle sat i 34 minuta.
U trećem kolu, Sabalenka će igrati protiv Kanađanke Lejle Fernandes.
Arina Sabalenka na terenu Foto: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia
Plasman u treće kolo obezbedila je i osma teniserka sveta Italijanka Džasmin Paolini, pošto je posle dva seta pobedila Amerikanku Ivu Jović 6:3, 6:3, posle sat i 28 minuta igre.
Paolini će u trećem kolu igrati protiv Čehinje Markete Vondroušove, koja je pobedila Amerikanku Mekartni Kesler 2:0.
U treće kolo su se plasirale i Belgijanka Elise Mertens i Amerikanka An Li.
Kurir sport / Beta
