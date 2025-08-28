Slušaj vest

Rus, koji ima 29 godina i nekada je bio prvi teniser sveta, eliminisan je od Francuza Benžamina Bonzija, a tokom meča je imao burnu reakciju izazvanu ulaskom fotografa na teren.

Američka teniska asocijacija (USTA) kaznila je Medvedeva sa 30.000 dolara zbog nesportskog ponašanja i dodatnih 12.500 dolara jer je razbio reket o stolicu. Time je izgubio oko 40 odsto nagrade koju je dobio za nastup u prvom kolu.

Incident se dogodio u trećem setu, pri rezultatu 5:4 za Bonzija, kada je fotograf zakoračio na teren između prvog i drugog servisa Francuza. Sudija Greg Alensvort dosudio je da Bonzi ponovi prvi servis, što je izazvalo bes Medvedeva i burnu reakciju publike. Meč je bio prekinut više od šest minuta dok se atmosfera nije smirila.

Medvedev je uspeo da izbori peti set, ali je na kraju izgubio posle dramatične borbe. Nakon poraza, besno je uništio reket i nekoliko minuta sedeo na stolici pre nego što je napustio teren.

