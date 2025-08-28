Slušaj vest

Danima izveštači sa US opena, poslednjeg grendslema u sezoni, pišu da se na terenima Flešing Medouza u Njujorku oseća smrad marihuane.

Opojna droga, čiji se neugodni miris, tačnije užasni vonj oseća na terenima i tribinama US opena predstavlja veliki problem brojnim teniserima i teniserkama.

Novak Đoković u Njujorku Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, otkrio je da uopšte nije fan marihuane, te da mu vonj mnogo smeta.

Nakon što je Srbin u drugom kolu pobedio Zakarija Svajdu, ovako je odgovorio na novinarsko pitanje oseća li marihuanu u vazduhu:

- Oseća se i to više nego bilo gde drugde! Nekome smeta više, nekome manje. Ni ja nisam fan tog mirisa, zapravo smrada! Ali dozvoljeno je ovde i nekako moraš da prihvatiš sve to, kako je. Marihuana se oseća svuda, od treninga do meča. Tako je kako je.

Originalna izjava - Aleksander Zverev Foto: Mathew Tsang/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Nije ovo novina, i ranije se osećao smrad marihuane na poslednjem grendslemu u sezoni. Pre dve godine hit je bila izjava Aleksandra Zvereva:

- Teren 17 na US openu smrdi kao dnevna soba Snupa Doga!

Voli da "vari" - Snup Dog Foto: Printscreen/Youtube

Zatim se na vonj marihuane požalio i Kasper Rud:

- Najveća degradacija turnira u Njujorku je što sve smrdi na marihuanu. Čak i u turnirskim objektima. Baš je iritantno kada izađete na teren i osetite da neko puši džoint. Nije to zabavno za igrače, posebno kada ste umorni, a morate da udišete taj miris. Nažalost, ne možemo ništa da učinimo, dok se zakon ne promijeni, a sumnjam da će se to dogoditi.