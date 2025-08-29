Taj meč je prvi u večernjem terminu, od 19 časova po lokalnom vremenu, odnosno u jedan sat iza ponoći po srpskom vremenu
Tenis
NOVAK PROTIV STARE MUŠTERIJE: Evo gde možete da gledate meč Đoković - Nori
Najbolji srpski teniser Novak Đoković u noći između petka i subote igra meč 3. kola na Ju-Es openu.
Rival Đokoviću je Britanac Kameron Nori.
Novak Đoković - Zakari Svajda, drugo kolo US Opena Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia
Taj meč je prvi u večernjem terminu, od 19 časova po lokalnom vremenu, odnosno u jedan sat iza ponoći po srpskom vremenu.
Meč sa stadiona "Artur Eš" prenosi Eurosport 1.
Naravno, sve ono što se dešava na terenu, a i oko njega, možete detaljno ispratiti na stranicama našeg portala.
