Najbolji srpski teniser Novak Đoković u noći između petka i subote igra meč 3. kola na Ju-Es openu.

Rival Đokoviću je Britanac Kameron Nori.

Taj meč je prvi u večernjem terminu, od 19 časova po lokalnom vremenu, odnosno u jedan sat iza ponoći po srpskom vremenu.

Meč sa stadiona "Artur Eš" prenosi Eurosport 1.

Naravno, sve ono što se dešava na terenu, a i oko njega, možete detaljno ispratiti na stranicama našeg portala.