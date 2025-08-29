Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković u noći između petka i subote igra meč 3. kola na Ju-Es openu.

Rival Đokoviću je Britanac Kameron Nori.

Novak Đoković - Zakari Svajda, drugo kolo US Opena Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia

 Taj meč je prvi u večernjem terminu, od 19 časova po lokalnom vremenu, odnosno u jedan sat iza ponoći po srpskom vremenu.

Meč sa stadiona "Artur Eš" prenosi Eurosport 1.

Naravno, sve ono što se dešava na terenu, a i oko njega, možete detaljno ispratiti na stranicama našeg portala.

Ne propustiteTenisNOVAK SAZNAO KO MU JE NAREDNI RIVAL: Redovna mušterija čeka na novo "šišanje"
Novak Đoković
TenisĐOKOVIĆU SE ČISTI ŽREB NA JU-ES OPENU: Dva favorita otpala sa Novakovog puta ka 25. grend slemu
Novak Đoković, Ju-Es open
TenisPRETUŽNA PRIČA NOVAKOVOG NAREDNOG RIVALA: Mladić skuplja novac za lečenje teško obolelog oca
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport