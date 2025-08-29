ŠOU NOVAKA I SABALENKE NA TRENINGU! Srbin se prekrstio i zatvorio oči - mogao je ozbiljno da nadrlja zbog Beloruskinje! (VIDEO)
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odradio je trening pred okršaj sa Britancem Kameronom Norijem.
Novak se za meč trećeg kola pripremao sa Italijanom Mateom Belučijem, koji je u drugoj rundi doživeo poraz od Karlosa Alkaraza, a na terenu pored Srbina trenirala je njegova dobra prijateljica Arina Sabalenka.
U jednom momentu Nole je odlučio da zabavi publiku, pa je na kratko prekinuo trening Beloruskinje. Pozdravio se sa Arinom i njenim timom, a onda priredio publici mali šou. Hteo je da testira preciznost njenog servisa, pa je stao sa druge strane mreže, okrenuo se ka publici i prekrstio. Cilj je bio da ga Arina pogodi!
Prvi put je bila neprecizna, a prilikom drugog pokušaja pogodila je Novaka u nogu.
Nakon smeha usledio je srdačan pozdrav, a onda su oboje nastavili sa svojim obavezama.
Ludu scenu sa treninga možete pogledati na 32:15.
Podsetimo, Novak će u noći između petka i subote igrati protiv Kamerona Norija meč trećeg kola US opena. Susret je na programu od 19 časova po lokalnom vremenu, odnosno jedan sat iza ponoći po našem.
Kurir sport