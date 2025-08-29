Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odradio je trening pred okršaj sa Britancem Kameronom Norijem.

Novak se za meč trećeg kola pripremao sa Italijanom Mateom Belučijem, koji je u drugoj rundi doživeo poraz od Karlosa Alkaraza, a na terenu pored Srbina trenirala je njegova dobra prijateljica Arina Sabalenka.

U jednom momentu Nole je odlučio da zabavi publiku, pa je na kratko prekinuo trening Beloruskinje. Pozdravio se sa Arinom i njenim timom, a onda priredio publici mali šou. Hteo je da testira preciznost njenog servisa, pa je stao sa druge strane mreže, okrenuo se ka publici i prekrstio. Cilj je bio da ga Arina pogodi!

Šou Đokovića i Sabalenke Foto: Screenshot

Prvi put je bila neprecizna, a prilikom drugog pokušaja pogodila je Novaka u nogu.

Nakon smeha usledio je srdačan pozdrav, a onda su oboje nastavili sa svojim obavezama.

Ludu scenu sa treninga možete pogledati na 32:15.

Podsetimo, Novak će u noći između petka i subote igrati protiv Kamerona Norija meč trećeg kola US opena. Susret je na programu od 19 časova po lokalnom vremenu, odnosno jedan sat iza ponoći po našem.

