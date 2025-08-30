Svi događaji
1:18

1. SET

1:1 - Đoković uzvraća istom merom. Brzo, lako i bez izgubljenog poena.

0:1 - Kameron Nori je prvi servirao. I trebai mu je tačno minut da ga osvojio bez izgubljenog poena.

1:18

Počeo je meč na stadionu "Artur Eš"

0:51

Nemac čeka pobednika meča

Jan-Lenard Štruf je napravio senzaciju i plasirao se u osminu finala.

Upravo će on biti rival pobedniku duela Đoković - Nori.

Štruf je izbacio 17. nosioca, domaćeg tenisera Frensisa Tijafoa rezultatom 3:0 (6:4, 6:3, 7:6 (9:7).

0:50

Redovna mušterija

Kameron Nori je stara Novakova mušterija.

Srbin i Britanac su šest puta igrali međusobno i svih šest puta pobeda je pripala najboljem teniseru svih vremena.

Ove godine su igrali dva puta, u polufinalu Ženeve (6:4, 6:7 (6:8), 6:1) i u 1/16 finala Rolan Garosa (6:2, 6:3, 6:2).

Nori je u šest mečeva ukupno uzeo dva seta Đokoviću