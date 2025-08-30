ĐOKOVIĆ - NORI: Novak protiv stare mušterije traži put do osmine finala Ju-Es opena
Najbolji srpski teniser Novak Đoković od jedan sat iza ponoći igra protiv Britanca Kamerona Norija u trećem kolu Ju-Es opena.
1. SET
1:1 - Đoković uzvraća istom merom. Brzo, lako i bez izgubljenog poena.
0:1 - Kameron Nori je prvi servirao. I trebai mu je tačno minut da ga osvojio bez izgubljenog poena.
Nemac čeka pobednika meča
Jan-Lenard Štruf je napravio senzaciju i plasirao se u osminu finala.
Upravo će on biti rival pobedniku duela Đoković - Nori.
Štruf je izbacio 17. nosioca, domaćeg tenisera Frensisa Tijafoa rezultatom 3:0 (6:4, 6:3, 7:6 (9:7).
Redovna mušterija
Kameron Nori je stara Novakova mušterija.
Srbin i Britanac su šest puta igrali međusobno i svih šest puta pobeda je pripala najboljem teniseru svih vremena.
Ove godine su igrali dva puta, u polufinalu Ženeve (6:4, 6:7 (6:8), 6:1) i u 1/16 finala Rolan Garosa (6:2, 6:3, 6:2).
Nori je u šest mečeva ukupno uzeo dva seta Đokoviću