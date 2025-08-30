Slušaj vest

Đoković je za dva sata i 50 minuta savladao Britanca Kamerona Norija rezultatom 3:1 (6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3).

Ovo je bio sedmi međusobni duel i sedmi trijumf Novaka.

Novak je nakon meča upitan da li pamti svoje snove, a njegov odgovor je mnoge nasmejao.

"Većinom, snovi koje sam sanjao su vezane za tenis! Žena će me ubiti (smeh)... Ali, stvarno jeste tako! Toliko je konzumiralo mog života. I naravno kasnije deca, kada sam postao roditelj. Interesantno je da sam imao pretskazanje da ćemo postati drugi put i znao sam koji će pol biti. To je nešto što se ističe, nešto što je značajno", kazao je Novak srpskim novinarima u Njujorku.

Novak Đoković imao problema sa leđima protiv Kamerona Norija

Novak Đoković će u narednom kolu igrati protiv Nemca Jana-Lenarda Štrufa, koji je priredio senzaciju i izbacio 17. nosioca Amerikanca Frensisa Tijafoa 3:0 (6:4, 6:3, 7:6 (9:7).

Tokom meča, Novak je imao problema sa leđima, a u jednom trenutku njegovi navijači zaledili su se od straha. Fizioterapeut je pomogao Đokoviću koji se mučio pri rezultatu 5:4 u prvom setu, pa su mnogi slutili na najgore i uplašili su se predaje.