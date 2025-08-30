Slušaj vest

Najbolji teniser ikada Novak Đoković ponovo je pomerio granice, ovog puta svojim servisom.

U meču trećeg kola US Opena protiv Kamerona Norija, Đoković je moćno servirao i upisao čak 18 asova, najviše u karijeri na ovom grend slemu.

Meč je završio rezultatom 6:4, 6:7(4), 6:2, 6:3, a iako je izgubio jedan set, Novak je tokom čitavog susreta delovao sigurno, naročito zahvaljujući izuzetnom servisu koji je bio jedan od ključnih faktora njegove pobede.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Kameron Nori, Ju-Es open Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Zanimljivo je da je Đoković ovaj rekord ostvario u 38. godini života i još jednom pokazao da ne planira da stane...

Novak Đoković će u narednom kolu igrati protiv Nemca Jana-Lenarda Štrufa, koji je priredio senzaciju i izbacio 17. nosioca Amerikanca Frensisa Tijafoa 3:0 (6:4, 6:3, 7:6 (9:7).