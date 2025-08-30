Tejlor Tausend održala je čas tenisa Miri Andrejevoj
NEOČEKIVAN REZULTAT
SENZACIJA NA US OPENU! Amerikanka napravila čudo i pregazila jednu od najboljih teniserki planete!
Slušaj vest
Mira Andrejeva, peta teniserka sveta, poražena je od 139. na WTA listi Tejlor Tausend rezultatom 7:5, 6:2.
Amerikanka je napravila senzaciju i odličnom igrom u dva seta stigla je do velike pobede.
Tejlor Tausend Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Tausend će u osmini finala igrati protiv 62. teniserke sveta Barbore Krejčikove, koja je eliminisala 11. na WTA listi Emu Navaro sa 4:6, 6:4, 6:4.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši