Slušaj vest

Mira Andrejeva, peta teniserka sveta, poražena je od 139. na WTA listi Tejlor Tausend rezultatom 7:5, 6:2.

Amerikanka je napravila senzaciju i odličnom igrom u dva seta stigla je do velike pobede.

Tejlor Tausend Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Tausend će u osmini finala igrati protiv 62. teniserke sveta Barbore Krejčikove, koja je eliminisala 11. na WTA listi Emu Navaro sa 4:6, 6:4, 6:4.

Ne propustiteTenisSTEVANOVIĆ ZAUSTAVLJENA U KVALIFIKACIJAMA ZA ROLAN GAROS: Tejlor Tausend zaustavila Srpkinju ka glavnom žrebu GS u Parizu
screenshot-1.jpg
TenisKRAJ ZA OLGU I NOVAKA NA US OPENU: Srpski miks dubl eliminisan već na startu!
Olga i Novak u miks dublu
TenisRUSKINJI SE ZBOG GAFA SVI SMEJU: Mira Andrejeva nije bila svesna da je pobedila
profimedia-1019334798.jpg
TenisTENISKO ČUDO OD DETETA ODUŠEVILO NOVAKA! Čim je video šta je simpatična Mira uradila, Đoković se oglasio na mrežama!
profimedia-1019679052.jpg

 BONUS VIDEO:

"NOVAK FIZIČKI NIJE BIO SPREMAN ZA OVO, SVE MU JE TEŽE DA IGRA PROTIV MLADIH ASOVA" Brajović uživo iz Vimbldonskog kluba: Italijanski mediji preuveličavaju! Izvor: Kurir televizija