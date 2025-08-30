Slušaj vest

Američki teniser Tejlor Fric plasirao se u osminu finala US Opena, pošto je u trećem kolu pobedio Švajcarca Žeroma Kima rezultatom 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4, 6:4.

Meč je trajao dva sata i 58 minuta. Fric je četvrti teniser sveta, dok je Kim 175. na ATP listi i na ovaj način Amerikanac je prekinuo pravu bajku koju je anonimni Švajcarac pisao u Njujorku.

Tejlor Fric Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia, Larry Marano / INSTAR Images / Profimedia, HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Američki teniser će u osmini finala US Opena igrati protiv Čeha Tomaša Mahača, koji je savladao Francuza Uga Blanšea sa 7:5, 6:3, 6:1.ž

Pobednik meča između Frica i Mahača igraće u četvrtfinalu protiv boljeg iz duela između Novaka Đokovića i Jana-Lenarda Štrufa.

Ne propustiteTenisFRIC OBEZBEDIO PRVO GREND SLEM FINALE I ZAPRETIO SINERU: Imam osećaj da ću izaći na teren, igrati jako dobro i pobediti!
profimedia0905560773.jpg
TenisĐOKOVIĆ OBJASNIO KAKO GA JE NAVIJAČ IZBACIO IZ TAKTA: To je došlo iz lože u kojoj su moji prijatelji, strašno me je iznerviralo!
profimedia0803176747.jpg
TenisNOVAK SVE IZNENADIO! Đoković povukao NEOBIČAN POTEZ uoči meča protiv Frica!
profimedia0802227466.jpg
TenisKO JE NAREDNI NOVAKOV RIVAL? Miljenik Amerikanaca BURNE biografije: Šeta VRELU PLAVUŠU, pretili mu SMRĆU, optužio Đokovića za LAŽ!
profimedia0672049168.jpg

 BONUS VIDEO:

"NOVAK FIZIČKI NIJE BIO SPREMAN ZA OVO, SVE MU JE TEŽE DA IGRA PROTIV MLADIH ASOVA" Brajović uživo iz Vimbldonskog kluba: Italijanski mediji preuveličavaju! Izvor: Kurir televizija