Tejlor Fric se namučio, ali savladao Žeroma Kima u četiri seta
Tenis
FRIC PREKINUO BAJKU ANONIMNOG ŠVAJCARCA! Amerikanac uz dosta muka stigao do osmine finala US Opena!
Američki teniser Tejlor Fric plasirao se u osminu finala US Opena, pošto je u trećem kolu pobedio Švajcarca Žeroma Kima rezultatom 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4, 6:4.
Meč je trajao dva sata i 58 minuta. Fric je četvrti teniser sveta, dok je Kim 175. na ATP listi i na ovaj način Amerikanac je prekinuo pravu bajku koju je anonimni Švajcarac pisao u Njujorku.
Tejlor Fric Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia, Larry Marano / INSTAR Images / Profimedia, HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia
Američki teniser će u osmini finala US Opena igrati protiv Čeha Tomaša Mahača, koji je savladao Francuza Uga Blanšea sa 7:5, 6:3, 6:1.ž
Pobednik meča između Frica i Mahača igraće u četvrtfinalu protiv boljeg iz duela između Novaka Đokovića i Jana-Lenarda Štrufa.
