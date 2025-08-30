Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, plasirao se u osminu finala US Opena, gde ga čeka meč protiv Jana Lenarda Štrufa.

Đoković je prethodno u trećem kolu savladao Kamerona Norija sa 3:1, a sada ga čeka Nemac koji je napravio iznenađenje i eliminisao Frensisa Tijafoa.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Kameron Nori, Ju-Es open Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković i Jan Lenard Štruf su do sada igrali sedam puta i svih sedam puta pobednik je bio Srbin.

Organizatori turnira odredili su i termin novog Novakovog meča. To će biti ponovo u 01.00. Ovoga puta u noći između nedelje i ponedeljka.

Ovo je treći put da Đoković igra od 01.00, tako da se očigledno i navikao na termin i neće mu smetati.

Ipak, biće problem za mnoge njegove navijače, koji će ponovo morati da ostaju budni do jutra.

BONUS VIDEO: