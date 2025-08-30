Evo kada Novak Đoković ponovo izlazi na teren!
očekuje nas novi spektakl
TO SE ČEKALO! Poznato kada Novak Đoković igra osminu finala na US Openu!
Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, plasirao se u osminu finala US Opena, gde ga čeka meč protiv Jana Lenarda Štrufa.
Đoković je prethodno u trećem kolu savladao Kamerona Norija sa 3:1, a sada ga čeka Nemac koji je napravio iznenađenje i eliminisao Frensisa Tijafoa.
Novak Đoković - Kameron Nori, Ju-Es open Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Novak Đoković i Jan Lenard Štruf su do sada igrali sedam puta i svih sedam puta pobednik je bio Srbin.
Organizatori turnira odredili su i termin novog Novakovog meča. To će biti ponovo u 01.00. Ovoga puta u noći između nedelje i ponedeljka.
Ovo je treći put da Đoković igra od 01.00, tako da se očigledno i navikao na termin i neće mu smetati.
Ipak, biće problem za mnoge njegove navijače, koji će ponovo morati da ostaju budni do jutra.
