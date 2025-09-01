ĐOKOVIĆ - ŠTRUF: Duel veterana za četvrtfinale Ju-Es opena
Novak Đoković i Jan-Lenard Štruf od jedan čas iza ponoći igraju meč osmine finala Ju-Es opena.
U pitanju je prvi meč u večernjem programu po lokalnom vremenu, a igra se na stadionu "Artur Eš".
Najstariji meč u istoriji Ju-Es opena
Novak Đoković (38) i Jan-Lenard Štruf (35) sa ukupno 73 godine čine najstariji par koji je stigao do četvrtog kola Ju-Es opena u Open eri.
Novak i Jan-Lenard su nadmašili duel Kena Rouzvola i Džona Njukomba iz 1974. godine i Rodžera Federera i Filipa Kolšrajbera iz 2017. godine.
Đoković blizu rekorda Džimija Konorsa
U moru rekorda, Novak Đoković bi mogao da upiše još jedan.
Doduše, ne ove godine, čak i ako osvoji Ju-Es open, ali naredne svakako.
Đoković je do sada upisao 93 pobede na Otvorenom prvenstvu SAD, što je drugi najveći broj pobeda u Otvorenoj eri. Ispred Srbina je samo Džimi Konors sa 98 pobeda.
Novak bi u slučaju osvajanja turnira u Njujorku stigao do 97 pobeda, a eventualno bi naredne godine mogao da preskoči Konorsa, ali i stigne do magične brojke od 100 pobeda.
Amerikanac ili Čeh u četvrtfinalu
Ako Đoković ponovi igru iz prethodnih sedam susreta protiv Štrufa, u četvrtfinalu će igrati sa boljim iz susreta Tejlora Frica i Tomaša Mahača, a u polufinalu bi mu rival najverovatnije bio Karlos Alkaras, eventualno Jiri Lehečka.
Novak i Jan-Lenard osmi put oči u oči
Poput prethodnog protivnika Kamerona Norija, i 35-godišnji Jan-Lenard Štruf je stalna mušterija 38-godišnjeg Novaka Đokovića.
Do sada su se sastali sedam puta, a Nemac je uzeo samo jedan set.
Poslednji put, međutim, dva veterana su se sastala 2021. godine.
Novak na pragu nove stranice istorije
Ukoliko savlada Nemca, Đoković će postati prvi teniser u istoriji tenisa koji je stigao do četvrtfinala na sva četiri grend slema u devet različitih godina.
Podsetimo, Đoković u Njujorku juri 25. grend slem, čime bi postao prvi igrač kome je to pošlo za rukom.