Slušaj vest

Novak Đoković demolirao je Jana-Lenarda Štrufa sa 3:0 u setovima (6:3, 6:3, 6:2) i plasirao se u četvrtfinale US Opena gde će igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica, a taj meč je na programu u noći između utorka i srede.

Po završetku meča, Novak nije krio zadovoljstvo, a prvo je otkrio kako će naredni meč igrati na rođendan svoje ćerke Tare.

- Predvideli smo da može da se desi. Nije bila baš srećna što ću izostati sa rođendana, ne podsećajte me na to! Probaću da joj poklonim pobedu, i još neka lepa iznenađenja. Nadam se da može da bude zadovoljna i pobedom. Velika je razlika da li je tata tu ili nije, ali sada je tako - istakao je Đoković, pa se dotakao čuvenog niza Džimija Konorsa sa 39 godina na US openu, kada je došao do polufinala:

- Bio sam veoma mlad tada. Ne sećam se kada se dešavalo, ali kako sam odrastao i gledao tenis, svi su govorili o tome da je to bio istorijski niz pobeda. Džimi Konors je jedan od najvećih svih vremena, globalna ikona tenisa, pogotovo na US openu. On je znao da naloži publiku ovde kao niko nikad. Biti deo iste priče s njim je uvek čast.

Govorio je i o US Openu 2012. godine kada je izgubio finale od Džejmija Marija.

- Najvetrovitiji US open u istoriji. Sećam se polufinala sa Fererom, imao sam set i brejk zaostatka, a onda su nas evakuisali zbog tornada, mislim da se to nikada nije desilo. Jako je vetrovito bilo, jako teško igrati za sve nas. Tada je Endi osvojio svoj prvi US open, bio sam blizu, ali sam izgubio u petom setu. Izgubio sam od njega i na Vimbldonu, ne može da se žali.

1/13 Vidi galeriju Novak Đoković - Jan-Lenard Štruf, Ju-Es open Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia, CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Otkrio je o čemu bi razgovarao u opuštenoj atmosferi sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom.

- Mnogo pitanja bih im postavio. Pitao bih kako su pristupali mečevima sa mnom, da li sam im bio iritantan i šta su mislili da moraju da urade. Voleo bih da ih tu malo ispitam, to bi bilo neverovatno. Hajde da vidimo da li će se to desiti, ne znamo.

Dotakao se i narednog rivala - Tejlora Frica.

- Očekujem da pokuša nešto drugačije. Ne mislim da će biti velikih promena, jer svaki igrač se drži svog plana igre, svojih vrlina. On ima servis i forhend, to su dva velika oružja. Napredovao je u kretanju, bekhend je čvrst i ravan, ali kažem, mislim da je potcenjeno njegovo kretanje, pogotovo u poslednje dve godine, to mu je donelo i finale slema, još neka polufinala. Kuca na vrata. Igrali smo ovde u četvrtfinalu, sada će biti večernji meč – tako bar čujem, možda… Ja bih voleo da se igra uveče, videćemo. Znam šta treba da radim, ali svašta može da se desi, da utiče na to kako se osećaš i kako igraš. Ohrabruje me ovo kako sam igrao sada, nadam se da ću nastaviti.

Istakao je da pritisak pred ovaj meč postoji, iako od Frica nikada nije izgubio, a dotakao se još jednog igrača sa kojim ima skor bez poraza, Gaela Monfisa.

- Pritisak je uvek tu, ali možda manje, jer imaš više samopouzdanja, znaš da nikada nisi izgubio. S druge strane, postoji anticipacija… Pogotovo s Monfisom, uvek su se svi pitali hoće li me sada pobediti, tako da postoji i dodatni pritisak.

Za kraj, Novak je rekao kako je trofej na US Openu i dalje daleko.

- Daleko je to. Moram da idem meč po meč. Sanjam o još jednom slemu, bilo bi neverovatno da to uspem ovde, ali ne smem sebi da dozvolim da odem toliko daleko u razmišljanjima. Poslednji slem sam osvojio ovde pre dve godine, bilo bi lepo da se zaokruži ovde. Hajde da vidimo - zaključio je Đoković.

BONUS VIDEO: