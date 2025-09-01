Slušaj vest

Novak Đoković nastavio je sa fenomenalnim partijama na US Openu.

I pored toga što je bio zadovoljan svojom igrom, te što se na konferenciji za medije bavio raznim zanimljivim temama, Novak je uspeo da zabrine svoje navijače.

Protiv Štrufa mu je čak dva puta ukazana lekarska pomoć! Prvi put to je bilo zbog bolova u predelu vrata i ramena, a stepen povrede i dalje nije poznat.

Bolna grimasa na Novakovom licu zaledila je sve njegove navijače, a zbog ovoga je Đoković imao velikih problema sa servisom.

Pogledajte kako je izgledao Novak protiv Štrufa:

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković se muči sa povredom na US Openu Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Pored ove situacije, Đoković se još jednom našao u problemu kada je osetio bol u nadlaktici, takođe dobio masažu, pa se vratio na teren.

Ovi problemi nisu mu smetali protiv Jana-Lenarda Štrufa, a kako će biti u nastavku US Opena, ostaje da se vidi...

BONUS VIDEO: