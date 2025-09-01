Slušaj vest

Najbolji teniser ikada Novak Đoković ostvario je plasman u četvrtfinale US Opena pošto je u noći za nama pobedio Jana-Lenarda Štrufa sa 3:0 u setovima.

Đoković je tako postao prvi teniser u istoriji koji je stigao do četvrtfinala na sva četiri grend slema u devet različitih godina.

Inače, Srbin će u četvrtfinalu igrati protiv Amerikanca Tejlora Frica, a taj meč je na programu u noći između utorka i srede.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković se muči sa povredom na US Openu Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Novak je nakon meča razgovarao sa novinarima, koji su ga vratili u prošlost i upitali za finale koje je 2012. godine izgubio u Njujorku od Endija Mareja.

"Gubio sam 2:0 u setovima i vratio sam se. Igrao sam sjajno u trećem i četvrtom setu, a onda sam izgubio u petom. Sećam se da je to bio verovatno najvetrovitiji US Open koji sam ikada odigrao. Sećam se da sam u polufinalu izgubio prvi set od Ferera. Nešto se desilo što mi se nikada ranije nije desilo. Mislim da se to nikome nije desilo ranije, evakuisan je stadion zbog tornada. Endi je tu osvojio svoj prvi US Open. Ja sam bio blizu, ali sam izgubio u petom setu. Nekoliko grend slem finala sam izgubio od njega, izgubio sam na Vimbldonu, pa ne može da se žali", našalio se srpski teniser.

Novak je takođe rekao da je trofej na US Openu i dalje daleko.

- Daleko je to. Moram da idem meč po meč. Sanjam o još jednom slemu, bilo bi neverovatno da to uspem ovde, ali ne smem sebi da dozvolim da odem toliko daleko u razmišljanjima. Poslednji slem sam osvojio ovde pre dve godine, bilo bi lepo da se zaokruži ovde. Hajde da vidimo - zaključio je Đoković.