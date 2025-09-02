Slušaj vest

Četvrti nosilac, koji je prošle godine igrao u finalu ovog turnira, savladao je 21. nosioca Tomaša Mahača 3:0, po setovima 6:4, 6:3, 6:3.

Upravo je Fric naredni rival Đokoviću. Njih dvojica će igrati za polufinale u noći između utorka i srede.

Fric je pričo sa novinarima o predstojećem meču sa srpskim asom, za kog ima samo reči hvale.

Oni su do sada igrali deset puta i svih deset puta se radovao Đoković, a Fric je upitan da li postoji način na koji može ovu situaciju da preokrene u svoju korist.

„Način na koji to mogu da preokrenem je da postanem bolji igrač. Mislim da bi Koko rekla istu stvar, samo je bila bolja u tenisu kada je počela da preokreće međusobni učinak. Ne mislim o svim porazima od Novaka, od pre pet godina… Bio sam nigde blizu nivoa igrača koji sam danas. Kada mislim, samo je sveže u glavu. Igrali smo Završni masters koje godine to bilo, onda ono u Šangaju prošle godine. Servirao sam za set, imao set loptu u Šangaju. U najnovijim mečevima koje smo imali je bilo izgleda, nisam mogao da učinim da se to desi u bitnim momentima. To čini najbolje najboljima, ništa ti neće dati, već moraš samo to da uzmeš tada“, istakao je Fric.

1/6 Vidi galeriju Đoković - Fric Foto: Bai Xuefei / Xinhua News / Profimedia, EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

Jedan novinar je upitao Frica da li se Đokovićeva aura potrošila...

„Ne bih rekao da se aura Novaka istrošila, uvek je tu. Drži skoro sve rekorde u tenisu, to se nikada neće promeniti. Ima sada nekih momaka koji mogu da ga pobede, i dalje mislim da na grend slemovima igra dobar tenis kao… Nisam igrao dovoljno s njim, nivo je i dalje tu kao i ranije. Ne gledam na to kao da je ranjiviji nego ranije, mislim da je isto. Ipak, gledam kao da sam ja mnogo napredovao - dodao je Fric.