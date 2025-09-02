ŠMEKERSKE REČI NAREDNOG NOVAKOVOG RIVALA! Izgubio je od Đokovića deset puta, dobio priliku da ga proziva, ali to nije uradio! Njegova izjava će vas oduševiti
Četvrti nosilac, koji je prošle godine igrao u finalu ovog turnira, savladao je 21. nosioca Tomaša Mahača 3:0, po setovima 6:4, 6:3, 6:3.
Upravo je Fric naredni rival Đokoviću. Njih dvojica će igrati za polufinale u noći između utorka i srede.
Fric je pričo sa novinarima o predstojećem meču sa srpskim asom, za kog ima samo reči hvale.
Oni su do sada igrali deset puta i svih deset puta se radovao Đoković, a Fric je upitan da li postoji način na koji može ovu situaciju da preokrene u svoju korist.
„Način na koji to mogu da preokrenem je da postanem bolji igrač. Mislim da bi Koko rekla istu stvar, samo je bila bolja u tenisu kada je počela da preokreće međusobni učinak. Ne mislim o svim porazima od Novaka, od pre pet godina… Bio sam nigde blizu nivoa igrača koji sam danas. Kada mislim, samo je sveže u glavu. Igrali smo Završni masters koje godine to bilo, onda ono u Šangaju prošle godine. Servirao sam za set, imao set loptu u Šangaju. U najnovijim mečevima koje smo imali je bilo izgleda, nisam mogao da učinim da se to desi u bitnim momentima. To čini najbolje najboljima, ništa ti neće dati, već moraš samo to da uzmeš tada“, istakao je Fric.
Jedan novinar je upitao Frica da li se Đokovićeva aura potrošila...
„Ne bih rekao da se aura Novaka istrošila, uvek je tu. Drži skoro sve rekorde u tenisu, to se nikada neće promeniti. Ima sada nekih momaka koji mogu da ga pobede, i dalje mislim da na grend slemovima igra dobar tenis kao… Nisam igrao dovoljno s njim, nivo je i dalje tu kao i ranije. Ne gledam na to kao da je ranjiviji nego ranije, mislim da je isto. Ipak, gledam kao da sam ja mnogo napredovao - dodao je Fric.